Прямой эфир

Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле

0
Фото: twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.

По данным издания, бунт начался в ночь на пятницу, 24 мая. В операции по урегулированию ситуации была задействована Боливарианская национальная полиция. К настоящему времени обстановка в колонии стабилизировалась.

В марте прошлого года в результате бунта в тюрьме в венесуэльском штате Карабобо погибли 68 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время бунта в колонии в Таджикистане погибли 29 осужденных членов ИГ
Полиция Австралии остановила бунт в колонии для несовершеннолетних

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017