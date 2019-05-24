Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле

По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.

По данным издания, бунт начался в ночь на пятницу, 24 мая. В операции по урегулированию ситуации была задействована Боливарианская национальная полиция. К настоящему времени обстановка в колонии стабилизировалась.

В марте прошлого года в результате бунта в тюрьме в венесуэльском штате Карабобо погибли 68 человек.