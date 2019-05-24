Безналичный расчет в магазинах ведет к подорожанию товаров

Ритейлеры заявили, что цены в магазинах будут расти, а скидки сокращаться. И всё из-за высоких ставок по эквайрингу. Оплата банковскими картами обходится бизнесу в четыре раза дороже, чем прием наличных. В 2018 году магазины недополучили 7% прибыли, а в этом могут потерять еще больше. Президент раскритиковал высокие тарифы на эквайринг и назвал их «квазиналогом».