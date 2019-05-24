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Весной в Москве высадили свыше 19 тыс. кустарников

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Москве за весну 2019 года высадили свыше 19 тыс. кустарников. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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«Все работы выполнялись по ночам, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобства для горожан. Всего было задействовано более 50 специалистов», — приводит сообщение ведомства «Москва 24».

Отмечается, что новая растительность появилась на всех улицах, которые были благоустроены в 2018 году. В частности, новые кустарники высадили на площади перед станцией метро «Улица 1905 года», в переулках Китай-города и перед главным входом на ВДНХ.

Например, перед станцией «Улица 1905 года» посадили 7,4 тыс. кустарников, среди которых есть два вида кизильника и дерена, три вида японской спиреи, ирга, девичий виноград и стефанандра надрезаннолистная. У входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта посадили клен, боярышник, спирею, яблони, розы, девичий виноград.

Больше всего разных видов кустарников высадили в Малом Златоустинском, Лучникове, Армянском и Кривоколенном переулках в районе Китай-город. Там теперь растут можжевельник, сосна горная, спирея, сирень, дерен, кизильник, боярышник, чубушник, гортензия, калина и пузыреплодник.

Как напоминает REGNUM, ежегодно в столице высаживают большое количество растений. Например, осенью 2018 года посадили свыше 2 млн разноцветных колеусов Блюме.

30 апреля сообщалось, что в Москве после благоустройства в 2019 году откроются три новых парка.

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