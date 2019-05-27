Соединенные Штаты не оставляют попыток сорвать сделку по закупке Турцией российских комплексов ПВО С-400. Дело дошло до ультиматума: Вашингтон дал Анкаре две недели на раздумья, угрожая отказом от поставок самолетов F-35. Однако маловероятно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пойдет на уступки. Более того, недавно он недвусмысленно выразил желание иметь на вооружении перспективные российские комплексы С-500 «Прометей». Это первое заявление о намерениях закупить новейшие российские системы. Будет ли С-500 таким же «хитом продаж» на международном рынке, как и системы предшествующих поколений?

Когда мы говорим об С-500, мы должны иметь в виду, что на данный момент эта система еще не принята на вооружение российской армии. Говорить о практических экспортных перспективах предметно можно будет, только когда начнутся серийные закупки для войск.

Новая система будет дороже, чем С-400, и, соответственно, круг ее потенциальных покупателей будет еще меньше, чем у предыдущих модификаций. Думаю, по причине цены можно сразу исключить страны СНГ. А кроме того, Грецию, уже закупившую наши комплексы С-300. Вряд ли она найдет на это средства, да и партнеры по НАТО, скорее всего, ей не позволят. Кроме того, не всем желающим мы эту систему будем продавать — из-за опасений утечки технологий.

Первый претендент на новейшие российские зенитные системы — это Турция. Неслучайно Анкара недавно выразила желание наладить совместное с Россией производство С-500. На этом фоне особенно интересен ультиматум Вашингтона. Но Эрдоган в эту сделку вложил много имиджа и авторитета, поэтому пойти на принятие условий для него сравнимо с потерей лица. В политике, конечно, всё может быть, но срыв поставок С-400 маловероятен. Тем более что шантажировать Анкару отказом от поставок F-35, точнее, реализовывать эти угрозы тоже не в интересах США.

При каких условиях Турция может закупить перспективные российские комплексы С-500? Во многом это зависит от того, когда система будет готова к продаже и каким на тот момент будет политический климат в двусторонних отношениях. Мы знаем, что он у нас переменчивый. И второй момент — какова будет экспортная цена комплекса и на каких условиях Москва готова его поставить. В сделке по С-400, как мы знаем, половина их стоимости — это российский кредит. Очевидно, что в переговорах по «Прометею» Турция тоже станет настаивать на займе. И здесь многое будет зависеть от экономической ситуации в Турции и в России. А также от того, как они будут платить за кредит по С-400, насколько надежными партнерами окажутся. В целом на данный момент можно сказать, что если С-500 начнут поставлять на экспорт, никаких серьезных проблем для его покупки Турцией нет.

Кроме того, «Прометеем» может заинтересоваться Китай. Наверное, много они брать не станут. Но потратить $2–3 млрд, чтобы закупить такую систему и ознакомиться с нашими технологиями, они могут себе позволить. Такие системы пригодятся для прикрытия центров политического и военного управления.

Возможно, не в первых рядах, а по прошествии какого-то времени покупателями российских комплексов способны стать страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Первым двум они могут понадобиться для защиты от Ирана, а Катар часто закупает дорогое оружие не для защиты, а в рамках политических разменов. Теоретически возможна и закупка комплексов Египтом на деньги Саудовской Аравии. Здесь многое будет зависеть от переговоров по линии дипломатического ведомства.

Кроме того, не исключено, что системами С-500 может заинтересоваться Алжир, который закупает у нас С-300. Но сейчас эта страна находится на перепутье. Не факт, что к власти придут люди, ориентированные на Россию.

Гипотетическим покупателем российских зенитных систем может быть и Иран. Но пока непонятно, как в ближайшие годы будут развиваться события и можно ли будет в принципе туда продавать вооружение. Тегеран должен быть заинтересован в такой системе, но вопрос, найдет ли он на это деньги. А главное — не будут ли введены ограничения со стороны ООН или добровольные ограничения России, как уже не раз бывало.

Проблема в том, что мы до сих пор не знаем характеристик этой системы. Но судя по опубликованной информации, С-500 может использоваться в том числе в качестве противоспутникового и противоракетного оружия. Именно противоракетные возможности системы способны представлять особенный интерес для потенциальных покупателей. Однако здесь для них возникает другая проблема.

Дело в том, что сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО. Чтобы покупать «Прометей», надо иметь на вооружении системы других классов: С-400, С-300, «Бук», «Тор», «Панцирь-С» и другие. С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения.

Автор — военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружения»

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