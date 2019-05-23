Суд продлил арест Абызову

Басманный суд Москвы в четверг, 23 мая, продлил арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на два месяца. Он останется в СИЗО до 25 июля, передает корреспондент «Известий».

В ходе заседания представитель Следственного комитета рассказал об обыске в квартире экс-министра. По его словам, там обнаружили наркотическое вещество (количество и название вещества не уточнялось). Адвокаты Абызова заявили, что квартира, в которой нашли наркотики, принадлежит теще бывшего министра, и у следствия нет претензий к их клиенту по этому вопросу.

Сама женщина заявила журналистам, что это «никакие не наркотики, а лечебное вещество».

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.