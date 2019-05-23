У следствия отсутствуют претензии к Абызову из-за наркотика в квартире

Следствие не предъявляет бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову претензий в хранении наркотиков в арендуемой им квартире. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил адвокат Александр Аснис.

«Эта квартира примыкала к принадлежащей Абызову и была арендована с целью перекрытия доступа к ней по балкону. Абызов в этой квартире не находился, никогда там не был, там шел ремонт» — пояснил адвокат ТАСС.

Аснис добавил, что речь идет о маленьком количестве наркотиков, которое не дает оснований для возбуждения уголовного дела.

Другой адвокат Абызова Руслан Кожура рассказал агентству, что в квартире была найдена марихуана.

В свою очередь, еще один адвокат экс-министра Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова, передает «РИА Новости».

Ранее на заседании 23 мая, на котором решается вопрос о продлении ареста Абызова, следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов рассказал об обыске в квартире экс-министра. По его словам, в ходе обысков было обнаружено наркотическое вещество.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.