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Адвокат Абызова разъяснил ситуацию с найденными наркотиками

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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На пакетике с наркотиками, найденном в квартире экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, не было его отпечатков пальцев. Об этом в зале Басманного суда Москвы рассказал адвокат Руслан Кожура.

«Принято решение о выделении материалов и направлении в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности», — цитирует адвоката «РИА Новости».

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Кожура также удивился, что на заседании следователь рассказал о найденных наркотиках, так как на них не было отпечатков экс-министра и к делу они не имеют никакого отношения.

Ранее на заседании 23 мая, на котором решается вопрос о продлении ареста Абызова, следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов рассказал об обыске в квартире экс-министра. По его словам, в ходе обысков было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

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