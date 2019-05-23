Бутину хотят перевести в частную тюрьму

Осужденную в США россиянку Марию Бутину могут отправить в частную тюрьму на юге страны с плохими условиями содержания. Об этом 23 мая сообщил вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, который накануне беседовал с девушкой по видеосвязи.

Он выразил надежду, что россиянку переведут в федеральную тюрьму для женщин Олдерсон в штате Вирджиния.

«Однако ее могут перевести и в частную тюрьму на юг страны. Этого бы не хотелось, так как там хуже условия содержания, а также хуже обстоит дело со связью», — цитирует Ионова ТАСС.

По его словам, сейчас Бутина старается собрать деньги на адвокатов, которые «даже в частной тюрьме… смогут оперативно оказать ей правовую помощь».

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. 26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения.

19 мая Бутина записала видеообращение, в котором среди прочего обратилась к неравнодушным к ее судьбе россиянам за финансовой поддержкой.