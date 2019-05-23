В Госдуме прокомментировали идею Лукашенко закупать нефть в Казахстане

Переговоры Белоруссии о поставках нефти из Казахстана не несут угрозы для двусторонних отношений Москвы и Минска. Об этом «Известиям» заявил член комитет Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее в четверг, 23 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам нефти. Посол республики в Минске Ермухамет Ертысбаев со свой стороны отметил, что его страна готова поставлять нефть в Белоруссию.

«Белоруссия и Казахстан являются участниками Евразийского экономического пространства. Совершенно нормально, что они стремятся к развитию экономических связей между собой, а не только с Россией. Поэтому я не вижу в этом проблемы, они имеют право вести хозяйственную деятельность самостоятельно», — сказал депутат Морозов.

Белоруссии бы хотелось диверсифицировать поставки нефти в свою страну для того, чтобы защититься от возможного давления со стороны российских нефтяных компаний, которые не все находятся в государственной собственности, отметил парламентарий.



Поэтому цены, которые устанавливают компании на поставляемую нефть, не всегда могут быть выгодны белорусам, заключил парламентарий.

30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба».

В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.