Мэр Екатеринбурга предложил поименный опрос о месте строительства храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг, 23 мая, на встрече со сторонниками строительства собора святой Екатерины предложил найти место возведения путем поименного опроса.

«Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем...Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению градоначальника, такая процедура позволит видеть позицию каждого поименно, в отличие от референдума, где голосование тайное.

Вопрос о строительстве храма обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против возведения собора вместо разрушенной в советское время святыни.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы в городе, однако 58% из них выступили за перенос строительства в другое место. Позднее в этот же день свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере после обнародования результатов опроса.