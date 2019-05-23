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Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины. Об этом в четверг, 23 мая, пишет «РИА Новости».

В заявлении отмечается, что выводы связаны с напряженностью в обществе. Представители епархии считают, что опрос, проведенный во время обострения ситуации, не может объективно отражать мнение людей.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74% жителей Екатеринбурга считают неудачным место строительства храма, а 58% думают, что лучше перенести его возведение на другую площадку. При этом 18% опрошенных считают, что от строительства следует отказаться совсем.

21 мая забор на месте строительства храма в сквере Екатеринбурга демонтировали.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о месте возведения собора святой Екатерины. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали опрос, который будет идти 10 дней.

13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa. Местные жители протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья. По данным городских властей, при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года было учтено мнение горожан и соблюдены все необходимые процедуры.

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