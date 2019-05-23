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В Крыму оценили призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

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Фото: РИА Новости/Игорь Руденко
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Призыв Североатлантического альянса вывести войска РФ из Крыма выглядит неадекватно. Воинские подразделения эффективно защищают полуостров, заявил сенатор от региона Сергей Цеков.

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«Это абсолютно исключено», — отметил он. По словам сенатора, крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хочет дестабилизировать обстановку.

«Им (НАТО. — Ред.) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем», — отметил Цеков. «Войска российские были, есть и будут», — цитирует его в четверг, 23 мая, «РИА Новости». Крым воссоединился с Россией на законных основаниях, напомнил сенатор, а требования НАТО выглядят неадекватно.

Ранее в четверг глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Также он призвал Москву прекратить якобы поддержку военных на востоке Украины.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, хоть и не скоро, вернет Крым, и отметил, что «даже после самой темной ночи наступает рассвет». При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

В Госдуме посоветовали Зеленскому «не шутить» и отметили, что крымчане не нуждаются в украинских «освободителях».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона происходила в рамках международного права.

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