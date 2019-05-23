Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Об этом рассказал в конгрессе бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

По его словам, Путин поставил Трампа в невыгодное положение во время их первой встречи. Власти США ожидали, что переговоры будут короче, однако сессия продлилась два часа, охватив проблемы мирового масштаба. Также он отметил, что расхождение в подготовке привело к неравным условиям, пишет ТАСС.

«Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение», — отметил он.

Ранее американские СМИ обвинили Трампа в том, что он проигнорировал советы сотрудников администрации, которые те подготовили перед его встречей с Путиным в Хельсинки в июле прошлого года. По мнению журналистов, высказывания президента были недостаточно жесткими и «очень сильно противоречили плану».

Трамп обвинил журналистов в предвзятости в ответ на данные обвинения. По его словам, раньше такой «мягкий» подход рассматривался как дипломатия. После переговоров американский лидер заявил, что ожидает «больших результатов» от встречи.

13 мая Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет.