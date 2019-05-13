В Кремле заявили об отсутствии запросов США о встрече Путина и Трампа

Запросов от Вашингтона о встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Японии пока не поступало. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких запросов не было. Нет пока и никаких договоренностей», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока никакой подготовки к возможной встрече не ведется.

Ранее в понедельник в Белом доме заявили, что Трамп намерен встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на форуме G20, который пройдет с 28 по 29 июня.

Песков также отметил, что трехсторонняя встреча Россия–Китай–США в рамках форума G20, судя по заявлению китайской стороны, невозможна.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и ждет ответа Москвы.