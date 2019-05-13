Путин обсудил с главой МИД Китая детали визита Си Цзиньпина в Россию

Президент России Владимир Путин 13 мая обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И подготовку государственного визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина. Он отметил успешность развития российско-китайских отношений.

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно в самом прямом смысле этого слова», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России сообщил, что в курсе прошедших переговоров Ван И с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «Я хотел бы передать самые наилучшие пожелания моему другу Си Цзиньпину за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине во время проведения международной конференции, посвященной реализации ваших идей «Один пояс — один путь», — сказал Путин. По его словам, эти идеи являются продуктивными и интересными.

Ван И в ответ сказал, что провел «сверку часов» с Лавровым, обсудив вопросы подготовки предстоящего визита в Россию председателя КНР. По его словам, лидеры двух стран подведут итоги развития сотрудничества России и Китая, а также обсудят его перспективы, открыв «новую страницу двусторонних отношений».

Планируется, что Си Цзиньпин посетит Россию с визитом в начале июня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся на полях форума G20, который пройдет в конце июня.