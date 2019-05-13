Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на жесткую политику Вашингтона в отношении России, две страны в итоге смогут наладить отношения.

Комментируя будущий визит американского госсекретаря Майка Помпео в Сочи, Трамп отметил, что нормальные отношения РФ и США были бы логичны, и в конце концов страны смогут этого добиться.

«Никогда никто не был так жесток к России (как администрация Трампа. — Ред.) <…> никто, так как я, не вводил санкции против России, никто не говорил так об идущем в Германию и другие места трубопроводе («Северный поток – 2»), так как я <…> но в то же время нам удастся поладить с Россией. Поладить с Россией имеет смысл», — цитирует президента США «РИА Новости».

14 мая Помпео прибудет в Сочи, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После переговоров госсекретарь встретится с президентом России Владимиром Путиным, где стороны «обсудят очевидные вопросы».