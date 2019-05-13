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Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, главным событием дня станут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с Помпео. После этого оба придут к президенту, расскажут о результатах встречи и «обсудят те вопросы, которые очевидны», передает ТАСС.

Ранее 13 мая стало известно, что Помпео приедет в Сочи на следующий день. Свой визит в Москву 13 мая он отменил. Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил изменения особенностями графика госсекретаря и заявил, что все запланированные переговоры будут проведены в полном объеме, без сокращений.

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