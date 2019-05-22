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Захарова отреагировала на возобновление закупок венесуэльской нефти США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщения о возобновлении закупок США венесуэльской нефти. Об этом она написала в Facebook в среду, 22 мая.

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По ее словам, два месяца назад средства массовой информации сообщали, что Вашингтон добивается полной изоляции венесуэльского лидера Николаса Мадуро на международной арене, в первую очередь прекращения с республикой любых коммерческих сделок компаний и банков, выгодных Мадуро.

«(США. — Ред.) всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — считает Захарова.

С 11 по 17 мая Соединенные Штаты вернулись к закупкам венесуэльской нефти после двухнедельного перерыва. Как следует из обзора управления энергетической информации американского министерства энергетики, поставки нефти из Боливарианской Республики в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тыс. баррелей в сутки, передает «РИА Новости».

23 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Ограничительные меры коснулись также четырех подразделений банка, два из которых расположены в республике и по одному — в Боливии и Уругвае.

5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя санкции в отношении двух нефтяных компаний. Ограничения также были наложены на танкер, задействованный в перевозках сырья из Боливарианской Республики на Кубу, и на 34 судна компании PDVSA.

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