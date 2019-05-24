Из пепла: почему биткоин снова в цене

В последние два месяца биткоин взлетел в цене более чем в два раза, преодолев отметку $8 тыс. Такой бурный рост оказался неожиданным для всех , включая поклонников самой популярной криптовалюты. При этом никто из финансистов не может достаточно убедительно объяснить причину подъема даже постфактум . Предположения выдвигаются самые разные, от манипуляции рынком до обострения торговой войны между Америкой и Китаем. В любом случае революционных изменений в использовании технологии блокчейна пока не произошло, а значит, положение даже ликвидных криптовалют остается шатким. Подробности — в материале «Известий».

Финансовый пузыри или птица феникс

2017 год продемонстрировал нам один из величайших финансовых пузырей нашего века. В течение нескольких месяцев курсы многих криптовалют подскочили в разы, а то и на пару порядков. Биткоин, флагман рынка, в январе 2017-го считался дорогим — стоил около $800. Разогретые ожиданиями инвесторы сочли иначе: к концу декабря биткоин вырос в цене почти на 2500% и остановился в шаге от отметки $20 тыс. Аналитики в качестве перспектив на ближайшее время называли цифры $50 тыс., $100 тыс. и $1 млн за 1 биткоин. Мало кто удивлялся, поскольку виртуальные валюты уже приучили людей к тому, что на этом рынке любая фантастика может стать реальностью в течение пары дней.

биткоин Фото: Global Look Press/Omar Marques

Всё рухнуло в течение считаных недель. 22 декабря 2017 года биткоин разом потерял треть стоимости, после чего еще некоторое время находился в стадии свободного падения. К февралю 2018 года обвал по отношению к пику достиг 65%, после чего наступила «капитуляция» — участников, играющих на повышение, на рынке не осталось. К февралю текущего года курс опустился к $3,3 тыс., а показатель падения побил практически вечный рекорд «краха доткомов» рубежа веков — 80%.

К этому времени биткоин надежно похоронило большинство финансовых экспертов, благо что авторитетных мнений о бесперспективности казавшегося революционным платежного средства было накоплено достаточно. Биткоин задолго до возникновения последнего всплеска рыночной истерии критиковали бывший глава ФРС Алан Гринспен («Надо сильно напрячь воображение, чтобы определить, в чем состоит истинная ценность биткоина. У меня не получилось»), точно предсказавший кризис 2008 года аналитик Нуриэль Рубини («мать всех пузырей»), нобелевские лауреаты Джозеф Стиглиц и Пол Кругман, а также почти все руководители крупных американских банков. Все эти мнения внезапно обрели вес в глазах публики, а надежда осталась разве что у самых отчаянных криптовалютных энтузиастов. И тем не менее, достигнув нижней точки в феврале 2019 года, биткоин вновь начал расти.

К началу апреля 2019 года была преодолена отметка в $5 тыс., а в мае стремительный рост на 50% привел к достижению биткоином максимума с июля 2018 года — $8 тыс. До максимумов осени-зимы 2017 года по-прежнему еще очень далеко, но динамика впечатляет. Причем в этом же направлении движутся и «младшие» криптовалюты: Ethereum, к примеру, подорожал за последние 90 торговых дней более чем на 105%.

биткоин Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

По большому счету нынешний рост курсов биткоина, эфириума и других виртуальных валют столь же солиден в абсолютных и относительных показателях, что и взлет во время криптовалютной лихорадки 2017 года. Хотя шумихи вокруг данной темы куда меньше. Этот факт ставит в тупик большинство обозревателей рынка — они не видят четкой и очевидной причины взлета цены актива, который уже давно был списан со счетов. Можно выделить лишь несколько факторов, которые могли бы повлиять на возрождение интереса к биткоину.

Общий рост котировок

Оживление на мировых фондовых рынках началось именно в конце зимы. С начала февраля ключевой индекс американских бирж S&P500 поднялся на 250 пунктов, или почти на 10%. Можно представить себе, что рост котировок стал той волной, которая поднимает все лодки. Исполненные оптимизма инвесторы стали скупать всё подряд. А поскольку капитализация рынка криптовалют хотя уже и значительна, но всё же на порядок уступает общей капитализации рынка акций, эти покупки разогнали рост биткоина куда сильнее.

Влияние этого фактора, если даже оно и есть, представляется всё же не очень существенным. Исторически подъемы и спады на криптовалютном рынке далеко не всегда совпадали с «бычьими» настроениями на фондовых биржах. Да и в этот раз биткоин продолжил укрепляться в мае, в то время как котировки фондового рынка поползли вниз.

биткоин Трейдеры чикагской товарной биржы Фото: Global Look Press/Russell Gordon

Биржевые махинации

Подозрения, что рынок криптовалют агрессивно манипулируется, возникают довольно часто. Аналитик Престон Бирн заметил, что каждый взлет курса биткоина сопровождался масштабными проблемами на крупных валютных биржах вплоть до ситуации неплатежеспособности. На популярном рынке со сравнительно небольшими объемами торгов (считается, что 95% всех сделок с биткоинами являются фиктивными) крупные инвесторы имеют колоссальные по своим возможностям инструменты для манипулирования ценой.

Стоит, впрочем, отметить, что с доказательствами постоянной и масштабной манипуляции курсом биткоина дело обстоит не очень хорошо , хотя слухи на эту тему заставляют банкиров и регуляторов по-прежнему нервозно относиться к новым валютам.

Внимание со стороны Уолл-Стрит и крупнейших корпораций

Этой весной лед определенно тронулся в отношении гигантов мирового финансового бизнеса к технологии блокчейна. Два года назад гендиректор крупнейшего банка США JP Morgan Джейми Даймон называл биткоин мошенничеством. Сегодня банк разрабатывает свою собственную платежную систему, основанную на блокчейне. Ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вот-вот одобрит создание торгуемого на бирже инвестфонда, который будет привязан к биткоину. Крупная инвестиционная компания Fidelity объявила о создании депозитарного сервиса для биткоина и других ликвидных криптовалют.

биткоин Банкомат, в котором можно приобрести биткоины Фото: Global Look Press/Andy Alfaro

Компании нефинансового сектора не отстают. Facebook готовит проект Libra, целью которого будет создание системы онлайн-платежей, основанной на блокчейне. Совсем недавно стало известно, что крупные сети магазинов (Crateand Barrel, Nordstrom и Whole Foods) объединились в партнерство, в рамках которого согласились принимать биткоин в качестве платежного средства.

Таким образом, всю весну криптовалюты сопровождает довольно позитивный информационный фон, связанный со все более активным внедрением этих инструментов в мировую финансовую и платежную систему. Улучшение конъюнктуры подстегнуло «быков», играющих на укреплении биткоина.

Торговая война Китая и США

Последний взлет курса биткоина, произошедший в мае, имеет прямое отношение к американо-китайским торговым неурядицам, считает гендиректор криптовалютной компании Digital Currency Trading Барри Силберт. По его словам, скупка биткоина началась сразу же после провала переговоров между Вашингтоном и Пекином в начале мая . Инвесторы могут расценивать виртуальную валюту как тихую гавань, где можно укрыться от потрясений на «большом» финансовом рынке.

биткоин Фото: Global Look Press/Michal Fludra

Согласно наблюдениям Силберта, биткоин рос в цене каждый раз, когда на международной арене происходили события, грозящие финансовыми рисками и неопределенностью. Таковыми были референдум в Греции о принятии программы финансовой помощи и Brexit. Биткоин, таким образом, выступал в роли золота — не подверженного инфляции или девальвации актива.

Само золото стало менее популярным, так как в последнее время центральные банки по всему миру (особенно в России и Китае) активно закупаются им. Тем самым инвестор, решивший прикупить себе слитков, рискует в большей степени, чем раньше: ведь в случае по-настоящему острого финансового кризиса власти, возможно, будут вынуждены распродать часть своих запасов и цена от затоваривания рынка резко пойдет вниз.

К этим рассуждениям стоит добавить, что до половины инвесторов в биткоин приходится на Китай, в то время как именно юань подвергается наибольшему давлению из-за экономического конфликта с США . Встревоженным китайцам по силам разогреть криптовалютный рынок в одиночку.

биткоин Фото: Global Look Press/McPHOTO/M. Gann

Ни одна из предложенных теорий не может в полной мере объяснить феномен возрождения биткоина. Результат, однако, налицо, и приунывшие в прошлом году энтузиасты криптовалюты вновь пророчат новый золотой век биткоина. Так, фондовый менеджер Марк Юско ожидает роста курса валюты до $400 тыс.