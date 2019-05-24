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Трубка зовет: зачем россияне покупают дорогие смартфоны

Средний чек на гаджеты вырос в I квартале на 7%
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Расходы россиян на покупку смартфонов растут, рассказали «Известиям» представители крупных ритейлеров. По данным «Связного – Евросети», в I квартале 2019 года средний чек на эти гаджеты в России составил около 16,3 тыс. рублей, что примерно на 7% больше, чем годом ранее. Это совпадает с данными других компаний. Растет бюджет граждан и на покупку более дорогих моделей –– от 50 тыс. рублей. Эксперты усматривают здесь в том числе социальную составляющую –– погоню за престижем и демонстрационное потребление. Трубки за 60–70 тыс. рублей чаще покупают в кредит, а стимулируют к этому программы рассрочки, трейд-ин и кэшбэк, уже ставшие массовыми. Правда, из-за этого граждане всё больше залезают в долги.

Рост бюджета россиян, выделяемого на покупку смартфона, связан с увеличением спроса на дорогие модели, сказали «Известиям» вице-президент по продажам объединенных «Связного –Евросети» Давид Борзилов и управляющий директор мобильного проекта «М. Видео – Эльдорадо» M_Mobile Андрей Губанов. Если в I квартале 2018 года смартфоны дороже 50 тыс. рублей занимали чуть более 4,6% рынка, то в январе–марте этого года уже 6,1%.

Продажи растут и в среднем ценовом сегменте (10–20 тыс. рублей). Доля таких смартфонов в I квартале этого года на российском рынке составила 36%, отметил Андрей Губанов. По его словам, в этом диапазоне традиционно сильны позиции Samsung, но наиболее заметный рост демонстрируют китайские бренды –– Honor, Huawei и Xiaomi.

А вот спрос на самые бюджетные модели падает. Аппараты дешевле 5 тыс. рублей за первые три месяца этого года в количественном выражении заняли 11,5% российского рынка, посчитали в «М. Видео – Эльдорадо». В прошлом году было 17%, а в начале 2017-го –– почти 30%. В ценовом сегменте от 5 до 10 тыс. рублей доля рынка составила 34%.

В 2018 году 11,1% смартфонов, проданных в России, обошлись покупателям в сумму от 30 тыс. до 120 тыс. рублей, рассказал «Известиям» представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов. Это на 2,3 п.п. больше, чем в 2017 году. А с 2013-го доля аппаратов дороже 30 тыс. рублей выросла в пять раз. В диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей она составила 12,4% (по данным M_Mobile).

Сегодня большинство российских пользователей приобретает себе уже не первый смартфон, а второй, третий и так далее, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Потребители уже знают, что хотят от покупки, поэтому готовы доплачивать за улучшенную функциональность: камеру, экран и другие функции, объясняет он. Люди хотят, чтобы их смартфоны длительное время оставались актуальными, подчеркнул эксперт.

Вторым важным драйвером роста спроса на дорогие телефоны Эльдар Муртазин назвал увеличившуюся доступность флагманских моделей аппаратов. Этому, в частности, способствовали доступные программы кредитования и рассрочки. Эксперт привел и преимущества трейд-ин (обмен старого аппарата на новый с доплатой) и кэшбэк в операторской рознице –– часть средств, потраченных на покупку аппарата, возвращается на мобильный счет абонента. Массовое распространение кэшбэк и трейд-ин получили в последние год-два. Эти практики сделали более доступными как новые флагманские смартфоны, так и топовые модели прошлых лет, заключил эксперт.

Широкая линейка китайских брендов с доступными ценами, а также рассрочки и кредиты в ритейле позволяют приобрести технически продвинутый смартфон с минимальной нагрузкой на семейный бюджет, согласен Андрей Губанов.

Давид Борзилов объясняет рост среднего чека на смартфоны ростом требований к их функциональности. Производители аппаратов стали выпускать всё больше моделей с двойными и тройными камерами, функцией NFC (нужна для проведения мобильных платежей), распознавания лиц и другими технологичными опциями, перечислил он.

В происходящем на рынке смартфонов гендиректор Telecom Daily Денис Кусков усматривает и социальную составляющую. Трубки за 60–70 тыс. рублей в кредит очень часто покупают те, кто без использования долговых инструментов просто не может себе их позволить. Такие покупки усиливают и без того зашкаливающую закредитованность населения, отмечает Денис Кусков. По его словам, ситуацию усугубляет и то, что Россия –– страна во многом демонстративного потребления: покупатели дорогих смартфонов стремятся с их помощью подчеркнуть свой статус.

Справка «Известий»

Как прожить без Huawei

В ближайший квартал-два к росту среднего чека на смартфоны в России может добавиться и рост ценника. Эксперты связывают это с санкциями США против Huawei. Из-за них на прошлой неделе Google закрыла новым пользователям компании доступ к своим сервисам. При этом снабжать Huawei комплектующими отказалось несколько ведущих мировых производителей микроэлектроники. Отсутствие на прилавках смартфонов этого производителя может привести к некоторому дефициту в рознице и росту цен на аппараты примерно на 10%, опасаются эксперты. Правда, коснется это всего мира, а не только России.

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