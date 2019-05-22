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Мэр Омска Фадина поручит привести в порядок парк «Зеленый остров»

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Мэр города Омска Оксана Фадина посетила парк «Зеленый остров» и написала в Instagram, что необычный ландшафт и природу портят горы мусора. О запустении также напоминают размытая пристань и руины фонтана.

Ответственность за состояние территории несет бюджетное учреждение «Спортивный город», отмечает ИА «Город55». Фадина даст поручение определить число мусорных баков и сотрудников, которые требуются для поддержания «Зеленого острова» в чистоте и порядке.

Напомним, собственник заброшенного здания у паркового озера начал его восстановление. Директор компании ООО «Технологии и бизнес» Александр Петренко планирует открыть там детский реабилитационный центр с бассейнами и развлекательной инфраструктурой.

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