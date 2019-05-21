СМИ сообщили об утечке данных почти 50 млн пользователей Instagram

Данные 49 млн пользователей соцсети Instagram попали в открытый доступ в интернете. Об этом 21 мая сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

«Огромная база данных, включающая в себя информацию из миллионов аккаунтов Instagram-блогеров, знаменитостей и брендов, была обнаружена в Сети», — приводит RNS текст публикации.

Уточняется, что база данных, хранящаяся на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была доступна для просмотра без запроса пароля, что позволяло любому получить доступ к личной информации пользователей. Число страниц в базе данных постоянно увеличивалось. Спустя час после обращения TechCrunch к компании эта база оказалась недоступна, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам эксперта, информацию слило в Сеть одно из индийских маркетинговых агентств, специализирующееся на продвижении на рынок товаров с помощью услуг инфлюенсеров — популярных блогеров, знаменитостей и других лиц, способных оказать влияние на потенциальных покупателей. В частности, в открытом доступе оказались фотографии владельцев аккаунтов, номера их телефонов, данные электронной почты, используемой для настройки учетных записей, стоимость рекламы в профиле, отмечает «Москва 24».

В Facebook заявили, что знают о проблеме и выясняют, как и откуда данные появились в Сети.

В апреле сообщалось, что пароли миллионов пользователей Instagram хранились в незашифрованном виде.