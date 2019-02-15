Facebook грозит многомиллиардный штраф за утечку данных пользователей

Правительство США намерено оштрафовать компанию Facebook Inc. на несколько миллиардов долларов за провалы в политике конфиденциальности. Об этом пишет The Washington Post.

Руководство компании уже начало вести переговоры с Федеральной торговой комиссией США (FTC). Договоренности о сумме штрафа пока не достигнуты. Известно, что соцсеть получила доход в размере $16,9 млрд и прибыль в $6,9 млрд в четвертом квартале 2018 года, сообщает телеканал «360».

FTC проводит расследование ситуации, когда Facebook «поделился информацией» с Cambridge Analytica — британской консалтинговой политической фирмой, которой теперь не существует. Конфиденциальности из-за этого лишились 87 млн пользователей. В настоящее время эксперты выясняют, не было ли нарушено соглашение 2011 года, которое заключенное с FTC и направлено на защиту конфиденциальности пользователей Facebook.

Авторы The Washington Post полагают, что если переговоры сорвутся, то судебное разбирательство может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде, пишет «Газета.ру».

В результате урегулирования вопросов у компании Facebook могут измениться некоторые принципы ведения бизнеса. Ее владельцы пока отказались комментировать ситуацию, уточняет американское издание.

30 января сообщалось, что Facebook заподозрили в плате пользователям за кражу личных данных.