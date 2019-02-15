Прямой эфир

Facebook грозит многомиллиардный штраф за утечку данных пользователей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство США намерено оштрафовать компанию Facebook Inc. на несколько миллиардов долларов за провалы в политике конфиденциальности. Об этом пишет The Washington Post.

Держит Марка: как Facebook сделал Цукерберга всемогущим миллиардером
Социальная сеть превратилась в инструмент глобальной политики

Руководство компании уже начало вести переговоры с Федеральной торговой комиссией США (FTC). Договоренности о сумме штрафа пока не достигнуты. Известно, что соцсеть получила доход в размере $16,9 млрд и прибыль в $6,9 млрд в четвертом квартале 2018 года, сообщает телеканал «360».

FTC проводит расследование ситуации, когда Facebook «поделился информацией» с Cambridge Analytica — британской консалтинговой политической фирмой, которой теперь не существует. Конфиденциальности из-за этого лишились 87 млн пользователей. В настоящее время эксперты выясняют, не было ли нарушено соглашение 2011 года, которое заключенное с FTC и направлено на защиту конфиденциальности пользователей Facebook.

Авторы The Washington Post полагают, что если переговоры сорвутся, то судебное разбирательство может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде, пишет «Газета.ру».

В результате урегулирования вопросов у компании Facebook могут измениться некоторые принципы ведения бизнеса. Ее владельцы пока отказались комментировать ситуацию, уточняет американское издание.

30 января сообщалось, что Facebook заподозрили в плате пользователям за кражу личных данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван способ защититься от утечки данных в Сеть
Эксперт призвал менять пароли из-за утечки данных 21 млн пользователей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017