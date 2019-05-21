Решение о прекращении работы УПЦ не подавалось в органы регистрации

Решение о прекращении деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) не подавалось в органы государственной регистрации, сообщили 20 мая в минюсте страны, пишет издание «Гордон».

Отмечается, что деятельность церкви может быть приостановлена либо решением Поместного собора УПЦ, либо в судебном порядке. В Минюсте добавили, что 30 января была зарегистрирована религиозная организация «Киевская митрополия Православной церкви Украины».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины», тогда как у Епифания такой же титул — «митрополит Киевский и всея Руси-Украины». «Это нонсенс», — сказал Патриарх Московский и всея Руси.