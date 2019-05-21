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Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах. Об этом говорят данные «Глобального исследования миллениалов в 2019 году», проведенного консалтинговым агентством Deloitte.

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Миллениалы, живущие в России, довольны жизнью меньше, чем их зарубежные ровесники — 18% против 29% по всему миру, пишет РБК.

Поводы для тревог у россиян также отличаются: в топ-5 вошли коррупция в бизнесе и политике (38%), расслоение общества по доходам (36%), политическая нестабильность (30%), проблемы здравоохранения (26%) и терроризм (25%). В мире на первом месте изменения климата и природные катаклизмы (29%), разница в доходах (22%), борьба с преступностью и личная безопасность, а также коррупция (по 20%), терроризм (19%) и войны (18%).

К миллениалам, или поколению Y, принято относить людей, родившихся с начала 1980-х по середину 1990-х годов XX века и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте. В исследовании Deloitte принимали участие жители 42 стран, появившиеся на свет между январем 1983 года и декабрем 1994 года.

В октябре 2018 греческая туристическая компания Contiki опубликовала результаты исследования, согласно которым 57% миллениалов готовы на полгода отказаться от секса в обмен на возможность бесплатно путешествовать. Перестать пользоваться телефоном при этом согласились только 41%.

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