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Мэры Харькова и Одессы создадут ориентированную на юго-восток Украины партию

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Фото: РИА Новости/Сергей Козлов
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Мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с одесским градоначальником Геннадием Трухановым намерены создать новую политическую партию, ориентированную на электорат юго-восточных регионов Украины. Об этом Кернес написал в Facebook.

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По словам мэра Харькова, новая политическая сила — партия «людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить».

Кернес уточнил, что они с Трухановым не ставят цель сделать политическую карьеру. Их цель — влить в Верховную раду новую кровь и сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в этот же день, заявил, что своим первым указом он распустит Верховную раду. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

16 мая лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду. Помимо него, в партию войдут экс-замминистра юстиции Украины Юлия Клименко, активист Ярослав Юрчишин и экс-глава Одесской ОГА Соломия Бобровская.

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