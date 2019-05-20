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Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

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«В марте 2018 года она составляла 79,271 тыс. рублей, а в марте 2019 года — 86,83 тыс. рублей», — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 20 мая.

Как отметил Тихонов, рост зарплаты отразился на поступлениях в бюджет Москвы доходов физических лиц (НДФЛ) — по итогом I квартала они выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 195,2 млрд рублей.

Он уточнил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов городского бюджета.

Ранее в мае департамент экономической политики и развития спрогнозировал в течение ближайших 5–6 лет увеличение среднего уровня зарплат в Москве до 120–135 тыс. рублей.

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