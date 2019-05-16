Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи

Российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимы 78 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Участникам эксперимента был задан вопрос, сколько денег для «нормальной жизни» нужно семье из трех человек в их населенном пункте.

Большинство (51%) заявили, что для этого понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья (25%) готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей, 11% заявили о необходимости более 120 тыс. рублей.

Еще 10% опрошенных назвали сумму в 30–45 тыс. рублей, а 2% россиян уверены, что «нормально» можно жить и с семейным доходом в 20–30 тыс. рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тыс. рублей, что всего на 2,1 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее», — приводит данные исследования «РИА Новости».

Отмечается, что запросы россиян в этом году приблизились к показателям 2014 года (78,5 тыс. рублей).

Опрос проводился в апреле среди 1,5 тыс. жителей РФ старше 18 лет и проживающих в городах и в сельской местности во всех федеральных округах.

В апреле россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты.