Москвичам предрекли рост средней зарплаты до 135 тыс. рублей

Столичный департамент экономической политики и развития спрогнозировал в течение ближайших 5–6 лет увеличение среднего уровня зарплат в Москве до 120–135 тыс. рублей. Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и иных макроэкономических показателей.

«Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте 5–6 лет может составить порядка 120–135 тыс. рублей», — цитирует 13 мая «РИА Новости» сообщение департамента.

По словам специалистов, увеличение реальной средней зарплаты в Москве за последние несколько лет составляет 5–10% в год, сообщает телеканал «360». По информации департамента, в декабре средняя зарплата составила более 80 тыс. рублей, передает НСН. Основой для роста зарплат в столице является продолжающийся рост экономики города.

Ранее 13 мая опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости. Только 21% респондентов предпочли бы уволиться и больше не работать.