Стреляная Гиза: взрыв в Египте не повлияет на открытие рейсов

Взрыв туристического автобуса в Каире не отразится на сроках запуска авиасообщения с Египтом. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин . По его словам, из-за происшествия российским туристам продлят предписание не посещать пирамиды и не совершать экскурсии на Синай. Однако на авиационной безопасности инцидент вряд ли скажется, подготовка к открытию направления всё равно продолжается , сообщил эксперт. Источник в авиационной отрасли Египта подтвердил эту информацию . Однако в Международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА) «Известиям» заявили, что в «стране фараонов» по-прежнему небезопасно — высок риск нападений со стороны радикалов.

Первым делом самолеты

Взрыв автобуса произошел в Гизе — древнем пригороде Каира, у строительной площадки нового египетского музея древностей — буквально в километре от комплекса пирамид. Всего пострадало 17 человек — граждан Египта и ЮАР. По сообщениям местных спецслужб, террористы заложили тротиловую бомбу в бетонный забор, огораживающий стройку. При этом экскурсии к пирамидам и сфинксу не прерывались, автобусы с туристами продолжали движение по объездной дороге — участок шоссе, где произошел взрыв, оцепила полиция.

Как заявил «Известиям» Юрий Барзыкин, теракт в египетской столице определенно будет учитываться российскими специалистами при оценке курортных аэропортов, но не станет решающим при принятии окончательного решения.

египет_рейсы Взрыв туристического автобуса в Каире, 19 мая Фото: REUTERS/Sayed Sheasha

— При открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории. Тем не менее конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится — совсем недавно там была наша делегация, идет активный обмен информацией между нашими специалистами, — сообщил вице-президент РТС . — Однако в связи со сложившейся обстановкой Россия по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от экскурсий как к пирамидам, так и к святым местам на Синайском полуострове.

Эту информацию «Известиям» подтвердил источник в авиационной сфере Египта. По его словам, в Каире надеются, что теракт никак не отразится на планах России возобновить авиасообщение с курортами.

— В аэропортах сохраняется высочайший уровень безопасности, отвечающий всем мировым стандартам . Мы рассчитываем, что российские коллеги примут этот факт во внимание и будут учитывать именно ситуацию в аэропортах и на курортах, — заявил источник.

В Росавиации на официальный запрос «Известий» заявили, что не будут комментировать эту тему. В пресс-службе Ростуризма не смогли предоставить оперативный комментарий.

Ранее вице-президент РТС заявил «Известиям», что возобновление авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом может произойти до октября 2019 года — как раз перед началом туристического сезона.

египет_рейсы Туристы возле пирамид Гизы в Каире Фото: Depositphotos

Теракт у пирамид может еще сильнее отпугнуть иностранных отдыхающих, которые и без того смотрят на арабскую республику с опаской. В 2007 году — самом «тучном» для египетской туриндустрии — отрасль принесла казне 19,5% ВВП. Число гостей колебалось на уровне 14–15 млн ежегодно. Однако теракт с бортом «Когалымавиа» и последовавшие запреты на посещение египетских курортов со стороны России, Великобритании, Германии больно ударили по «кормушке» — в 2016 году Египет посетило не более 5 млн человек. Доля отрасли сократилась до 3,2% ВВП.

В 2015 году россияне составляли уверенное большинство на пляжах Египта — 67,9% от числа всех иностранных туристов. В 2016 году, после введения запрета на полеты из России, — только 13%.

Доверие не вернуть

Между тем экспертное сообщество сомневается в безопасности аэропортов Египта. Так, президент МКТА Иосиф Линдер заявил «Известиям», что пускать самолеты не следует вообще, поскольку египетские спецслужбы не могут дать стопроцентную гарантию безопасности российских туристов.

— Египет не может справиться с террористической угрозой, и последние события в Каире только подтверждают это. И внутренняя оппозиция, и международные террористические организации покушаются на безопасность Египта. Нет единой системы жесткого государственного контроля, — констатировал эксперт. — Переговоры о возобновлении сообщения ведутся уже четвертый год. Египетской стороне предстоит еще очень много переделать, чтобы доказать безопасность.

На текущий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт . Однако посыл довольно ясен — запугать иностранцев. Преступники явно не рассчитывали, что большинство пассажиров автобуса окажутся египтянами.

египет_рейсы Последствия взрыва возле туристического автобуса в Египте Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Примечательно, что в прошлом году произошел практически идентичный теракт — в декабре в районе пирамид взорвался такой же туристический автобус. Погибли три гражданина Вьетнама, еще 10 получили ранения. Как позднее выяснило следствие, водитель отклонился от охраняемого и безопасного маршрута, не предупредив полицию. Взрывное средство было расположено у обочины оживленной трассы и сдетонировало дистанционно. Тогда ответственность за теракт никто не взял.

После инцидента российские СМИ и политики говорили о том, что происшествие отразится на сроках возобновления полетов. Сказался ли теракт или нет — неизвестно. Авиасообщение не восстановлено до сих пор . Последняя проверка аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха российскими спецслужбами завершилась в апреле. Официальные итоги еще не были обнародованы.

Растущее влияние

Как пояснил «Известиям» главный научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев, за терактом могут стоять «Братья-мусульмане» (организация запрещена в РФ). В пользу этой версии говорит и тот факт, что в Twitter под новостями о теракте уже в первые минуты появились комментарии от мусульманских радикалов в духе «так и надо, нечего иностранцам смотреть на храмы язычников».

Организация действует в Египте с 1928 года и имеет достаточно серьезные позиции в стране, несмотря на то что официально находится под запретом с момента прихода к власти нынешнего лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. В 2011 году они выиграли парламентские выборы в Египте и привели к власти своего президента Мухаммеда Мурси.

— Сейчас они снова ушли в подполье и ведут подрывную деятельность скрытно, но им не привыкать. За почти 100 лет своей деятельности они наработали серьезную базу, — отметил Владимир Исаев. — Некоторые районы страны — как север Синая, откуда в основном и совершаются вылазки радикалов, — не контролируются Каиром. Часть «Братьев» в 2012 году, после прихода к власти генерала ас-Сиси, ушла туда, а часть эмигрировала в Ливию, где поддержала правительство национального единства (ПНЕ).

египет_рейсы Фото: Global Look Press/Mohammed Bendari

Эксперт также рассказал, что в Ливии им сейчас также приходится несладко. После того как территории, где жили «Братья», были отвоеваны генералом Халифой Хафтаром, члены организации, выдавленные с привычных земель, опять пошли в Египет. Именно поэтому, как отметил Владимир Исаев, президент ас-Сиси стал поддерживать Хафтара, снабжая последнего оружием и предоставляя ему армию. Он старается закрыть границу с Ливией, чтобы ни теоретики «Братьев-мусульман», ни их боевое крыло не оказались снова на территории Египта, пояснил востоковед.

Он добавил, что ухудшение туристической привлекательности Египта и экономического положения в стране только на руку радикалам.

— Чем патовее ситуация в стране, тем больше у них сторонников. Они умело ведут пропаганду в сельской местности, в районах, где низок уровень грамотности. Именно в этих местах официальному правительству сложнее всего контролировать настроения масс, — резюмировал эксперт.

А буквально через месяц в Египте стартует Кубок африканских наций, на который приедут футбольные сборные и болельщики со всего континента. Учитывая растущее влияние «Братьев», считает Владимир Исаев, в ближайшее время они снова могут устроить теракт, и, возможно, не один.