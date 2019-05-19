СМИ узнали состав взорвавшейся в Египте бомбы

Самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее у туристического автобуса в Каире, содержало тротил. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил журналистам источник в органах безопасности Египта.

«Устройство, по предварительной информации, самодельное, в нем использовался тротил», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза. Сообщалось, что бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом в тот момент, когда он находился в движении.

По имеющейся информации, ранения получили 17 человек: 10 египтян и семь граждан ЮАР. Россиян среди пострадавших нет.