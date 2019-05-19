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Рядом с туристическим автобусом у пирамид в Каире взорвалась бомба

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Фото: РЕН ТВ
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Четырнадцать человек получили ранения в результате взрыва рядом с туристическим автобусом неподалеку от музея в районе пирамид в Каире в Египте. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея.

По другим данным, в результате инцидента пострадали 16 человек. Большинство из них — иностранные туристы. Российские дипломаты сейчас выясняют, есть ли среди них граждане страны, передает «РИА Новости».

Уточняется, что бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении.

Подробности произошедшего выясняются.

Серия взрывов прогремела 2 апреля в отелях и католических церквях Шри-Ланки. В результате терактов погибли свыше 250 человек, несколько сотен получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 26 апреля в восточной части острова прогремели три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ.

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