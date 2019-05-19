Двое погибли при взрыве гранаты в Харькове

Двое мужчин погибли и еще один получил ранения после взрыва гранаты в Харькове. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, около дома № 40 на улице Двинская в 23:42.

«От полученных травм погибли двое граждан: 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища», — отметили в украинских правоохранительных органах.

Врачи оценили состояние 35-летнего пострадавшего как удовлетворительное.

Ранее, 28 апреля, два человека погибли из-за срабатывания боевой гранаты в квартире многоэтажного дома в Киеве.