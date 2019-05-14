На Украине бросили гранату в дом депутата

Неизвестные бросили боевую гранату в дом депутата районного совета села Яцковичи в Ровенской области. Об этом 13 мая сообщили в нацполиции Украины.

«По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал, так как семья 57-летнего депутата в момент нападения находилась в Киеве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

28 апреля сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва в одной из квартир в Киеве. По предварительным данным, взорвалась граната.