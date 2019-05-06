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Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

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Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
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В эстонском городе Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО с гранатометом в руках залез на памятник советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, сообщил депутат Силламяэского горсобрания Олег Култаев.

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Инцидент произошел в ходе учений альянса «Весенний шторм-2019». Увидев гранатометчика на памятнике, местные жители сочли происходящее провокацией и вызвали правоохранителей.

Прибывшие на место стражи порядка спустили солдата на землю и заявили ему, что его действия можно считать наказуемым проступком. Окончательное процессуальное решение примут позже.

Представителем какой именно из стран НАТО является нарушитель, пока не известно. По словам очевидцев, по-русски злоумышленник не разговаривал, отмечает Sputnik Эстония.

Масштабные боевые учения альянса «Весенний шторм-2019» проходят в Эстонии с 29 апреля по 17 мая 2019 года. В маневрах принимают участие более 9000 военнослужащих из 17 стран.

Это не первый случай надругательства над памятниками советским воинам за рубежом. Так, в середине апреля неизвестные осквернили памятник красноармейцам в Болгарии. Злоумышленники нарисовали на объектах свастику.

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