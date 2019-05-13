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Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии

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Фото: Global Look Press/J. Hildebrandt
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы, принадлежали стране. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает саудовское агентство печати.

«Одно из двух судов находилось в пути для погрузки на него нефти в саудовском порту Рас-Таннура с целью дальнейшей отправки в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco», — заявил он. Министр назвал случившееся диверсией. В то же время он отметил, что взрывы не привели в жертвам и разливу нефти, но повредили конструкции танкеров.

Официальный представитель МИД Ирана призвал расследовать атаки на торговые суда в ОАЭ, отметив, что они вызывают беспокойство.

«То, что случилось с несколькими кораблями в Оманском заливе, вызывает сожаление и беспокойство одновременно и создает для нас неудобство, и мы требуем начать расследование это инцидента», — говорится в заявлении ведомства, поступившем «РИА Новости».

В МИД ОАЭ подтвердили, что утром 12 мая четыре торговых суда стали целью акта саботажа. Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Они произошли с 4:00 до 7:00 (с 5:00 до 8:00 мск).

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