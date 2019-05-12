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Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

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Фото: REUTERS/Matthias Seifert
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Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.

«Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00», — цитирует сообщение телеканала агентство «РИА Новости».

В настоящий момент от семи до десяти нефтяных танкеров охвачены огнем.

Отмечается, что очевидцы сообщали о нескольких американских и французских военных самолетах в небе над портом.

Причины взрыва в настоящее время не установлены. Информация о пострадавших уточняется.

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