Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.

«Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00», — цитирует сообщение телеканала агентство «РИА Новости».

В настоящий момент от семи до десяти нефтяных танкеров охвачены огнем.

Отмечается, что очевидцы сообщали о нескольких американских и французских военных самолетах в небе над портом.

Причины взрыва в настоящее время не установлены. Информация о пострадавших уточняется.