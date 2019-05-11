Появилось видео взрыва цистерны на автозаправке в Чечне

В интернете появилось видео с места горения цистерн с газом на автозаправке в Чечне.

Инцидент произошел в селе Ножай-Юрт. Как сообщает сайт регионального МЧС, горят две цистерны с пропаном емкостью 10 и 30 куб. м.

«До приезда пожарных расчетов произошел взрыв одной цистерны… происходит горение (второй. — Ред.) цистерны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ближайшие жилые объекты находятся на расстоянии 400–500 м. Угрозы перехода огня на них нет. Никто не пострадал.

6 мая на химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.