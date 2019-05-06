Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

«Трое погибших. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести», — цитирует слова собеседника ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел во время сварочных работ. Возгорания нет, угрозы действующему производству не возникло.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Предприятие входит в ОХК «УРАЛХИМ» — одну из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, занимающую второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры.