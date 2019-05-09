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Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

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Фото: twitter.com/marvelgd
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Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в нью-йоркском районе Гарлем. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в 01:40 по местному времени (08:40 мск). Когда пожарные сумели добраться до квартиры на пятом этаже, они обнаружили тела мужчины, женщины, двух девочек и двух мальчиков.

«Мы предполагаем, что возгорание произошло на кухне, на плите, и быстро распространилось на все комнаты», — рассказал представитель местной пожарной службы Дэниэл Нигро.

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.

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