Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в нью-йоркском районе Гарлем. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в 01:40 по местному времени (08:40 мск). Когда пожарные сумели добраться до квартиры на пятом этаже, они обнаружили тела мужчины, женщины, двух девочек и двух мальчиков.

«Мы предполагаем, что возгорание произошло на кухне, на плите, и быстро распространилось на все комнаты», — рассказал представитель местной пожарной службы Дэниэл Нигро.

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.