Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в нью-йоркском районе Гарлем. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил телеканал CBS.
По его данным, инцидент произошел в 01:40 по местному времени (08:40 мск). Когда пожарные сумели добраться до квартиры на пятом этаже, они обнаружили тела мужчины, женщины, двух девочек и двух мальчиков.
Really hope everyone is ok, all things considered. @FDNY @NY1 @CBSNewYork @fox5ny @ABC7NY pic.twitter.com/XCG0DLRwbR— Greg Dubois (@marvelgd) 8 мая 2019 г.
«Мы предполагаем, что возгорание произошло на кухне, на плите, и быстро распространилось на все комнаты», — рассказал представитель местной пожарной службы Дэниэл Нигро.
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.