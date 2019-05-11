Взрыв прогремел на рынке пиротехники в Мексике

На рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек прогремел взрыв, сообщил в своем Twitter генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.

ЧП произошло в субботу, 11 мая. По данным директора ярмарки, на которые ссылается Пуэнте, в результате взрыва пороха один человек погиб, еще четверо пострадали.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, при этом значительная ее часть производится там нелегально.

В 2016 году на рынке фейерверков в Тультепеке прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Жертвами трагедии стали более 40 человек, десятки пострадали.