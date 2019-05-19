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При взрыве у пирамид пострадали граждане Египта и ЮАР

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Фото: РЕН ТВ
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Число пострадавших в результате взрыва, прогремевшего рядом с туристическим автобусом в Каире, возросло до 17. По данным Sky News Arabia, ранения получили 10 египтян и семь туристов из ЮАР.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. По информации журналистов, самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенном рядом с пирамидами на плато Гиза. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Других подробностей ЧП пока нет.

21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, жертвами которых стали свыше 250 человек. Теракты, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), были совершены в отелях и католических церквях во время празднования Пасхи. 26 апреля в восточной части острова прогремели три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ.

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