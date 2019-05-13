Число жертв взрыва бензовоза в Нигере выросло до 76

По меньшей мере 76 человек погибли, еще около 40 пострадали в результате взрыва бензовоза недалеко от международного аэропорта города Ниамей, столицы Нигера. Об этом стало известно в понедельник, 13 мая.

Инцидент произошел 6 мая. В предыдущем официальном заявлении сообщалось о 55 погибших. По словам представителя экстренных служб Хамани Адаму Абдул-Азиза, число жертв может вырасти, потому что многие получили серьезные ожоги.

Грузовик, перевозивший 50 тыс. литров топлива, перевернулся в результате сбоя электроники, который привел в том числе к отказу тормозной системы, передает SlateAfrique. Утечку бензина попытались предотвратить, однако в какой-то момент произошел взрыв.

29 марта сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на севере Италии.