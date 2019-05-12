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В Каталонии произошла массовая авария

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Фото: Global Look Press/Joan Cros
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Не менее 25 человек получили травмы в результате аварии с участием 12 автомобилей, которая произошла в испанской Каталонии. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает газета газета El Mundo.

По ее данным, ДТП произошло на трассе AP-7 в районе Сан-Садурни-д'Анойя в провинции Барселона около 18:48 по местному времени (19:48 мск).

На месте работают экстренные службы, задействован медицинский вертолет. По информации ТАСС, восьми пострадавшим помощь оказали на месте, остальные госпитализированы.

В результате произошедшего образовалась 15-километровая пробка. Детали инцидента в настоящий момент выясняются.

29 марта сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на севере Италии.

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