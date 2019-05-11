Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области

Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области. Третий участник аварии госпитализирован с травмами.

Авария произошла в субботу, 11 мая, в 3:08 мск на 3-м км автодороги Ефремово–Высоцкое (Чудовский район области). По данным областного ГИБДД, водителем мотоцикла был 15-летний подросток. Он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. На месте ДТП до приезда «скорой» скончались водитель и 23-летний пассажир.

«Пассажир — молодой человек 1999 года рождения с различными травмами доставлен в Чудовскую центральную районную больницу», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей. Участники аварии приехали в область из Санкт-Петербурга на дачу. Все трое ехали на мотоцикле без шлемов.

8 мая мотоцикл столкнулся с иномаркой на трассе в Хабаровском крае. Водитель и его пассажир скончались на месте.