Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Приморском крае

Мотоцикл столкнулся с иномаркой на трассе в Хабаровском крае. Водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте.

Авария произошла на автодороге Владивосток–Хабаровск в пригороде Артема. По данным ГИБДД, 32-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего мотоцикл врезался в автомобиль Suzuki Grand Vitara. От полученных травм мотоциклист и 41-летний пассажир скончались на месте. Об этом пишет VostokMedia.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель мотоцикла ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда его лишили водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.