Один человек погиб в ДТП с уснувшим водителем в Ростовской области

МВД проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Авария произошла на автодороге Азов–Староминская. По версии ГИБДД, водитель автомобиля Ford Fiesta устал после длительной дороги и уснул за рулем. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась, сообщает RostovGazeta.

От полученных травм на месте скончалась 39-летняя пассажирка. В больницу был доставлен 11-летний ребенок с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Брянской области один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов.