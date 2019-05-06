Один пешеход погиб и один пострадал при наезде «ВАЗа» в Брянской области

В Новозыбковском районе Брянской области автомобиль «ВАЗ» наехал на двух пешеходов. Погиб один человек. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 5 мая, на 3-м км трассы Новозыбков–Тростань–Замишево. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21103 под управлением 32-летнего мужчины наехал на двух мужчин 54 и 56 лет, которые шли по проезжей части, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его спутник был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом голени и ушибом нижней челюсти.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

25 апреля на дороге «подъезд к Новозыбкову» произошла массовая авария. Столкнулись «Газель», BMW, Hyundai. Пострадали две пожилые велосипедистки, которые проезжали мимо.