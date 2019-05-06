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Десять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ульяновской области

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В Ульяновском районе столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля. Пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье, 5 мая, около 17:00, недалеко от села Большие Ключищи. Столкнулись автобус «Богдан», «Лада Ларгус», Opel Astra, Skoda Octavia и Kia Picanto, пишет 1ul.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и трое пассажиров «Лады» — они были госпитализированы.

Известно, что пассажирский автобус двигался по маршруту Ульяновск–Барыш. Очевидцы пишут в соцсетях, что водитель не был внимателен во время поездки.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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