Десять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ульяновской области
В Ульяновском районе столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля. Пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье, 5 мая, около 17:00, недалеко от села Большие Ключищи. Столкнулись автобус «Богдан», «Лада Ларгус», Opel Astra, Skoda Octavia и Kia Picanto, пишет 1ul.ru.
В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и трое пассажиров «Лады» — они были госпитализированы.
Известно, что пассажирский автобус двигался по маршруту Ульяновск–Барыш. Очевидцы пишут в соцсетях, что водитель не был внимателен во время поездки.
Обстоятельства аварии устанавливаются.