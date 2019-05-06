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Дело возбудили после гибели рабочего в ДТП в Омске

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Следственное управление УМВД России по Омску возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего в дорожной аварии, произошедшей на метромосту 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 19-летний омич, управляя автомобилем Lexus ES300, сбил 39-летнего дорожного рабочего, который наносил разметку. После этого иномарка врезалась в Hyundai, пишет ИА «Город55».

В результате дорожно-транспортного происшествия рабочий получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его 47-летний коллега после осмотра медиками был отпущен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Назначена автотехническая экспертиза. Расследование продолжается.

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